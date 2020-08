НАТО не представляет угрозы для Беларуси – генсек

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Беларуси соблюдать основополагающие права своих граждан.

Об этом он заявил после телефонного разговора с польским президентом Анджеем Дудой, сообщает "Европейская правда".

"Важная дискуссия с президентом Польши Анджеем Дудой по Беларуси. Минск должен продемонстрировать полное уважение к фундаментальным правам. НАТО не несет угрозы и не имеет военного наращивания в регионе. Мы остаемся бдительными и готовыми защищать всех союзников", - написал Столтенберг в Twitter.

Important discussion with #Poland President @AndrzejDuda on #Belarus. Minsk must demonstrate full respect for fundamental rights. #NATO poses no threat and has no military buildup in the region. We remain vigilant and ready to defend all Allies.