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Знайшли мертвим члена комісії, який відмовився підписати протокол про перемогу Лукашенка

Вівторок, 18 серпня 2020, 18:17

У Білорусі знайшли мертвим директора музею Костянтина Шишмакова, який, будучи членом виборчої комісії, відмовився підписати протокол, а потім зник.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Тіло 29-річного директора Волковиського військово-історичного музею ім. Багратіона рятувальники знайшли в річці Німан.

Шишмаков був одним з двох членів комісії на ділянці в Волковиську.

Наступний тиждень після голосування він був у відпустці, а 15 серпня вийшов на роботу. В кінці того ж дня, близько 17:00, зателефонував дружині і сказав: "Я тут працювати більше не буду, їду додому". Але додому чоловік так і не приїхав.

 

Нагадаємо:

  • В звіті правозахисної громадської ініціативи "Зьвяно" повідомляється, що на протестах у Білорусі загинули щонайменш 5 людей та 7 перебувають у критичному стані. При цьому називають імена лише двох загиблих, інформація про яких з’являлася раніше - Александра Тарайковського з Мінська та Александра Вихора з Гомеля.
  • Близько 70 осіб, які перестали виходити на зв’язок з рідними у дні масових протестів в Білорусі, досі вважаються зниклими.

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Українська правда
Теми: ЛукашенковбивствотортурицензураБілорусь


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