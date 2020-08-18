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Нашли мертвым члена комиссии, отказавшегося подписать протокол о победе Лукашенко

Вторник, 18 августа 2020, 18:17

В Беларуси нашли мертвым директора музея Константина Шишмакова, который, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписать протокол, а потом пропал.

Источник: TUT.BY

Детали: Тело 29-летнего директора Волковысского военно-исторического музея им. Багратиона спасатели обнаружили в реке Неман.

Шишмаков был одним из двух членов комиссии на участке в Волковыске.

Следующую неделю после голосования он был в отпуске, а 15 августа вышел на работу. В конце того же дня, около 17:00, позвонил жене и сказал: "Я здесь работать больше не буду, еду домой". Но домой молодой человек так и не приехал.

 

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Напомним:

  • В отчете правозащитной общественной инициативы "Зьвяно" сообщается, что на протестах в Беларуси погибли как минимум 5 человек и 7 находятся в критическом состоянии. При этом называют имена только двух погибших, информация о которых появлялась раньше - Александра Тарайковського из Минска и Александра Вихора из Гомеля.
  • Около 70 человек, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, до сих пор считаются пропавшими.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоубийствопыткицензураБеларусь


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