Нашли мертвым члена комиссии, отказавшегося подписать протокол о победе Лукашенко

В Беларуси нашли мертвым директора музея Константина Шишмакова, который, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписать протокол, а потом пропал.

Источник: TUT.BY

Детали: Тело 29-летнего директора Волковысского военно-исторического музея им. Багратиона спасатели обнаружили в реке Неман.

Шишмаков был одним из двух членов комиссии на участке в Волковыске.

Следующую неделю после голосования он был в отпуске, а 15 августа вышел на работу. В конце того же дня, около 17:00, позвонил жене и сказал: "Я здесь работать больше не буду, еду домой". Но домой молодой человек так и не приехал.

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Напомним: