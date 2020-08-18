Нашли мертвым члена комиссии, отказавшегося подписать протокол о победе Лукашенко
Вторник, 18 августа 2020, 18:17
В Беларуси нашли мертвым директора музея Константина Шишмакова, который, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписать протокол, а потом пропал.
Источник: TUT.BY
Детали: Тело 29-летнего директора Волковысского военно-исторического музея им. Багратиона спасатели обнаружили в реке Неман.
Шишмаков был одним из двух членов комиссии на участке в Волковыске.
Следующую неделю после голосования он был в отпуске, а 15 августа вышел на работу. В конце того же дня, около 17:00, позвонил жене и сказал: "Я здесь работать больше не буду, еду домой". Но домой молодой человек так и не приехал.
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Напомним:
- В отчете правозащитной общественной инициативы "Зьвяно" сообщается, что на протестах в Беларуси погибли как минимум 5 человек и 7 находятся в критическом состоянии. При этом называют имена только двух погибших, информация о которых появлялась раньше - Александра Тарайковського из Минска и Александра Вихора из Гомеля.
- Около 70 человек, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, до сих пор считаются пропавшими.
Украинская правда