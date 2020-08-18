Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко привів армію в бойову готовність на кордоні з ЄС

Вівторок, 18 серпня 2020, 18:20
Лукашенко привів армію в бойову готовність на кордоні з ЄС

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підрозділи армії республіки на західному кордоні приведено в повну бойову готовність.

Джерело: Лукашенко на нараді з членами Ради безпеки Білорусі, передає держінформагентство БелТА

Деталі: За словами в.о. президента, так відреагували на заяви лідерів західних країн.

Пряма мова: "... І слава богу, що ми відреагували на це і розгорнули бойові підрозділи нашої армії на західних рубежах нашого кордону, привели їх у повну бойову готовність. Міністр оборони мені доповів, що все це виконано і відповідні частини сьогодні готові до виконання своїх зобов'язань.

Ще раз підкреслю: дуже шкода, що окремі підрозділи, особливо сил спеціальних операцій, нам довелося задіяти для наведення порядку всередині країни. Ну, така певна частина нашого населення. Вона не те що не розуміє, вона робить це спеціально".

Деталі: Лукашенко заявив, що ситуація всередині країни - "скоординовані ззовні дії", і зазначив, що "це ще навіть не пік".

Теми: Білорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Літак Пригожина в 4-й раз прилетів до Білорусі
Білорусь ратифікувала угоду з Росією про спільні центри підготовки військових
Білоруські прикордонники заявили, що збили український дрон
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: