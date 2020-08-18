Лукашенко привів армію в бойову готовність на кордоні з ЄС

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підрозділи армії республіки на західному кордоні приведено в повну бойову готовність.

Джерело: Лукашенко на нараді з членами Ради безпеки Білорусі, передає держінформагентство БелТА

Деталі: За словами в.о. президента, так відреагували на заяви лідерів західних країн.

Пряма мова: "... І слава богу, що ми відреагували на це і розгорнули бойові підрозділи нашої армії на західних рубежах нашого кордону, привели їх у повну бойову готовність. Міністр оборони мені доповів, що все це виконано і відповідні частини сьогодні готові до виконання своїх зобов'язань.

Ще раз підкреслю: дуже шкода, що окремі підрозділи, особливо сил спеціальних операцій, нам довелося задіяти для наведення порядку всередині країни. Ну, така певна частина нашого населення. Вона не те що не розуміє, вона робить це спеціально".

Деталі: Лукашенко заявив, що ситуація всередині країни - "скоординовані ззовні дії", і зазначив, що "це ще навіть не пік".