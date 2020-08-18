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Лукашенко привел армию в боевую готовность на границе с ЄС

Вторник, 18 августа 2020, 18:20
Лукашенко привел армию в боевую готовность на границе с ЄС

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подразделения армии республики на западной границе приведены в полную боевую готовность.

Источник: Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности Беларуси, передает госинформагентство БелТА

Детали: По словам и.о. президента, так отреагировали на заявления лидеров западных стран.

Прямая речь: "…И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств.

Еще раз подчеркну: очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны. Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально".

Детали: Лукашенко заявил, что ситуация внутри страны – "скоординированные извне действия", и отметил, что "это еще даже не пик".

Темы: Беларусь
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