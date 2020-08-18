Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко привел армию в боевую готовность на границе с ЄС

Вторник, 18 августа 2020, 18:20

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подразделения армии республики на западной границе приведены в полную боевую готовность.

Источник: Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности Беларуси, передает госинформагентство БелТА

Детали: По словам и.о. президента, так отреагировали на заявления лидеров западных стран.

Прямая речь: "…И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств.

Еще раз подчеркну: очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны. Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально".

Детали: Лукашенко заявил, что ситуация внутри страны – "скоординированные извне действия", и отметил, что "это еще даже не пик".

Темы: Беларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко обвинил своих противников в попытке захвата власти

Польша уже приняла у себя первых беженцев из Беларуси

ОП узнал о планах украинских спецслужб схватить вагнеровцев и операция сорвалась

Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси

Члены избиркомов Минска рассказали, как проходили фальсификации

обновленоЗеленский указом ввел в ТКГ экс-премьера Фокина

Все новости...
Беларусь
Нашли мертвым члена комиссии, отказавшегося подписать протокол о победе Лукашенко
Лукашенко обвинил своих противников в попытке захвата власти
Президент Евросовета заявил Путину, что кризис в Беларуси урегулирует только диалог
Последние новости
18:52
Гривна продолжает уверенно укрепляться
18:48
В 2016 году Путин санкционировал взлом компьютеров Демпартии США - доклад
18:20
Лукашенко привел армию в боевую готовность на границе с ЄС
18:17
Нашли мертвым члена комиссии, отказавшегося подписать протокол о победе Лукашенко
18:02
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
17:29
Лукашенко обвинил своих противников в попытке захвата власти
17:24
НАТО не представляет угрозы для Беларуси – генсек
17:18
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 2,5 миллиарда
16:59
видеоПровели эксгумацию тел погибших в Славянске в 2014 году
16:34
Президент Евросовета заявил Путину, что кризис в Беларуси урегулирует только диалог
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!