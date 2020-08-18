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У 2016 році Путін санкціонував злам комп'ютерів Демпартії США - доповідь

Вівторок, 18 серпня 2020, 18:48

Комітет Сенату з розвідки у вівторок оприлюднив повний обсяг свого двопартійного розслідування втручання Росії у вибори у 2016 році, яке вивчало контакти між росіянами та партнерами Трампа.

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: Звіт майже на 1000 сторінках завершує трирічне розслідування втручання у вибори президента США 2016 року.

Доповідь, оприлюднена у вівторок, є п'ятим томом.

Зазначається, що вона стосується контррозвідувальної загрози, окреслюючи широкий спектр російських зусиль щодо впливу на кампанію Трампа та виборми2016 року.

Згідно з доповіддю, президент РФ Володимир Путін у 2016 році санкціонував російські хакерські атаки на комп'ютерні мережі і рахунки, пов'язані з Демократичною партією США.

Сайт WikiLeaks грав одну з ключових ролей в російських зусиллях, спрямованих на втручання у вибори в США в 2016 році і, швидше за все, знав, що допомагає розвідці РФ, йдеться в доповіді комітету.

Згідно з доповіддю, колишній глава виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт співпрацював з представниками Росії, в тому числі з мільярдером Олегом Дерипаскою до, під час і після виборів 2016 року.

Віцеголова комітету, демократ Марк Ворнер сказав, що доповідь вказав на "неймовірні" контакти між командою Трампа і російськими агентами.

Теми: СШАРосія


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