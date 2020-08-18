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В 2016 году Путин санкционировал взлом компьютеров Демпартии США - доклад

Вторник, 18 августа 2020, 18:48

Комитет Сената США по разведке во вторник обнародовал полный объем своего двухпартийного расследования вмешательства России в выборы в 2016 году, которое изучало контакты между россиянами и партнерами Трампа.

Источник: CNN, Reuters

Детали: Отчет почти на 1000 страницах завершает трехлетнее расследование вмешательства в выборы президента США 2016 года.

Доклад, обнародованный во вторник, является пятым томом.

Отмечается, что он касается контрразведывательной угрозы, очерчивая широкий спектр российских усилий по влиянию на кампанию Трампа и выборы 2016 года.

Согласно докладу, президент РФ Владимир Путин в 2016 году санкционировал российские хакерские атаки на компьютерные сети и счета, связанные с Демократической партией США.

Сайт WikiLeaks играл одну из ключевых ролей в российских усилиях, направленных на вмешательство в выборы в США в 2016 году и, скорее всего, знал, что помогает разведке РФ, говорится в докладе комитета.

Согласно докладу, бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с представителями России, в том числе с миллиардером Олегом Дерипаской до, во время и после выборов 2016 года.

Вице-председатель комитета, демократ Марк Уорнер сказал, что доклад указал на "невероятные" контакты между командой Трампа и российскими агентами.

Темы: СШАРосcия


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