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У Києві затримали іноземця, який "замінував" два посольства

Вівторок, 18 серпня 2020, 19:40
У Києві затримали іноземця, який замінував два посольства

У столиці затримали підозрюваного у "замінуванні" посольств США та Туреччини.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Київська місцева прокуратура № 3 повідомила про підозру 46-річному громадянину Вірменії.

За даними слідства, 1 серпня 2020 року правопорушник з власного мобільного телефону здійснив два телефонних дзвінка на лінію "102" та надав хибне повідомлення про замінювання будівель двох посольств.

"Мінера" встановили і затримали в результаті проведених слідчих дій.

Максимець уточнила, що затриманий - не працює та ніде не зареєстрований. Крім того, у 2018 році його вже засудили за аналогічний злочин, але тоді чоловік отримав умовний термін.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

За вчинене чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Київпрокуратура
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