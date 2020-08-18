Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві затримали іноземця, який "замінував" два посольства

Вівторок, 18 серпня 2020, 19:40

У столиці затримали підозрюваного у "замінуванні" посольств США та Туреччини.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Київська місцева прокуратура № 3 повідомила про підозру 46-річному громадянину Вірменії.

За даними слідства, 1 серпня 2020 року правопорушник з власного мобільного телефону здійснив два телефонних дзвінка на лінію "102" та надав хибне повідомлення про замінювання будівель двох посольств.

"Мінера" встановили і затримали в результаті проведених слідчих дій.

Максимець уточнила, що затриманий - не працює та ніде не зареєстрований. Крім того, у 2018 році його вже засудили за аналогічний злочин, але тоді чоловік отримав умовний термін.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

За вчинене чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко привів армію в бойову готовність на кордоні з ЄС

Лукашенко звинуватив своїх противників у спробі захоплення влади

Польща вже прийняла у себе перших біженців з Білорусі

Затримання "вагнерівців" мало бути українською операцією, яка зірвалась після доповіді в ОП

Меркель обговорила з Путіним ситуацію в Білорусі

Члени виборчкомів Мінська розповіли, як проходили фальсифікації

Усі новини...
Київ
"Схеми" опублікували відео моменту підпалу авто редакції
Нові власники готелю "Дніпро": Проти продажу подали одночасно 4 однакових позови
У Києві зменшилася кількість хворих на COVID-19 за добу
Останні новини
20:09
SpaceX вшосте повторно використала ракету-носій
19:47
У Сирії підірвали автоколону з російськими військовими, загинув генерал
19:40
У Києві затримали іноземця, який "замінував" два посольства
19:39
Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, захист Дугар відмовився
19:18
У Франції маски для обличчя стали обов'язковими на роботі
18:59
аудіо"Нагороджував особисто Сурков": Бійці ПВК Вагнера розповіли, як збивали українські літаки
18:52
Гривня продовжує впевнено зміцнюватися
18:48
У 2016 році Путін санкціонував злам комп'ютерів Демпартії США - доповідь
18:20
Лукашенко привів армію в бойову готовність на кордоні з ЄС
18:17
Знайшли мертвим члена комісії, який відмовився підписати протокол про перемогу Лукашенка
Усі новини...