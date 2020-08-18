В Киеве задержан иностранец, который "заминировал" два посольства

В столице задержали подозреваемого в "заминировании" посольств США и Турции.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Киевская местная прокуратура № 3 сообщила о подозрении 46-летнему гражданину Армении.

По данным следствия, 1 августа 2020 года правонарушитель с собственного мобильного телефона совершил два телефонных звонка на линию "102" и предоставил ложное сообщение о заминировании зданий двух посольств.

"Минера" ​​установили и задержали в результате проведенных следственных действий.

Максимец уточнила, что задержанный - не работает и нигде не зарегистрирован. Кроме того, в 2018 году его уже осудили за аналогичное преступление, но тогда мужчина получил условный срок.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержания под стражей.

За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.