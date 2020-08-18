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У Німеччині 120 осіб потрапили в карантин через інфікованого на вечірці

Вівторок, 18 серпня 2020, 22:30

У німецькому місті Боденвер 120 осіб були відправлені на карантин після контакту з людиною, у якої пізніше було виявлено зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Чоловік відвідав день народження з приблизно 100 гостями після повернення в Боденвер з відпустки в Італії.

Повідомляється, що він прибув на захід до того, як отримав результат тесту на коронавірус, який він пройшов після прибуття.

Чоловік повідомив організатору вечірки, що, за словами представників прикордонних служб, результат тесту прийде протягом 24 годин, якщо виявиться позитивним. Оскільки протягом цього часу результатів не було, він сказав, що пішов на захід, вважаючи, що результат негативний. У підсумку результат тесту прийшов тільки через чотири дні.

Ще 20 осіб, які не були присутні на заході, але все ж контактували з цією людиною, також були поміщені в карантин.

Німеччина ввела безкоштовне тестування на коронавірус для людей, які повертаються з-за кордону, після того, як в період літніх відпусток рівень інфікування виріс.

У Баварії, де знаходиться Боденвер, минулого тижня розгорівся скандал після того, як з'ясувалося, що не менше 900 осіб, інфікованих коронавірусом, не були вчасно поінформовані про свої результати після проходження тестування на станціях, створених на автобанах.

Теми: Німеччинакарантин


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