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В Германии 120 человек попали в карантин из-за инфицированного на вечеринке

Вторник, 18 августа 2020, 22:30

В немецком городе Боденвер 120 человек были отправлены на карантин после контакта с человеком, у которого позже было обнаружено заражение коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Мужчина посетил день рождения с примерно 100 гостями после возвращения в Боденвер из отпуска в Италии.

Сообщается, что он прибыл на мероприятие до того, как получил результат теста на коронавирус, который он прошел по прибытии.

Мужчина сообщил организатору вечеринки, что, по словам представителей пограничных служб, результат теста придет в течение 24 часов, если окажется положительным. Поскольку в течение этого времени результатов не было, он сказал, что пошел на мероприятие, считая, что результат отрицательный. В итоге результат теста пришел только через четыре дня.

Еще 20 человек, которые не присутствовали на мероприятии, но все же контактировали с этим человеком, также были помещены в карантин.

Германия ввела бесплатное тестирование на коронавирус для людей, возвращающихся из-за границы, после того, как в период летних отпусков уровень инфицирования вырос.

В Баварии, где находится Боденвер, на прошлой неделе разразился крупный скандал после того, как выяснилось, что не менее 900 человек, инфицированных коронавирусом, не были своевременно проинформированы о своих результатах после прохождения тестирования на станциях, созданных на автобанах.

Темы: Германиякарантин


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