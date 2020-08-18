Христя Фріланд стала міністеркою фінансів Канади
Вівторок, 18 серпня 2020, 23:28
Христя Фріланд, яка має українське походження, стала міністеркою фінансів в уряді Канади.
Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттер
Пряма мова Кулеби: "Щиро вітаю Христю Фріланд із призначенням міністеркою фінансів Канади. Вона стала першою в історії жінкою на цій посаді.
Переконаний, що подальший розвиток торгівлі та економічних зв’язків України і Канади допоможе пом’якшити економічні наслідки пандемії".
Деталі: Фріланд замінила на цій посаді Білла Морно, який подав у відставку ввечері у понеділок після зустрічі з прем’єром Джастіном Трюдо.