Христя Фріланд стала міністеркою фінансів Канади

Христя Фріланд, яка має українське походження, стала міністеркою фінансів в уряді Канади.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттер

Пряма мова Кулеби: "Щиро вітаю Христю Фріланд із призначенням міністеркою фінансів Канади. Вона стала першою в історії жінкою на цій посаді.

Переконаний, що подальший розвиток торгівлі та економічних зв’язків України і Канади допоможе пом’якшити економічні наслідки пандемії".

Деталі: Фріланд замінила на цій посаді Білла Морно, який подав у відставку ввечері у понеділок після зустрічі з прем’єром Джастіном Трюдо.