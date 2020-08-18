Христя Фриланд стала Министерка финансов Канады

Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение, стала министром финансов в правительстве Канады.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттер

Прямая речь Кулебы: "Искренне поздравляю Христю Фриланд с назначением министром финансов Канады. Она стала первой в истории женщиной на этом посту.

Убежден, что дальнейшее развитие торговли и экономических связей Украины и Канады поможет смягчить экономические последствия пандемии".

Детали: Фриланд заменила на этом посту Билла Морно, который подал в отставку вечером в понедельник после встречи с премьером Джастином Трюдо.