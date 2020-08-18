Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Христя Фриланд стала Министерка финансов Канады

Вторник, 18 августа 2020, 23:28

Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение, стала министром финансов в правительстве Канады.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттер

Прямая речь Кулебы: "Искренне поздравляю Христю Фриланд с назначением министром финансов Канады. Она стала первой в истории женщиной на этом посту.

Убежден, что дальнейшее развитие торговли и экономических связей Украины и Канады поможет смягчить экономические последствия пандемии".

Детали: Фриланд заменила на этом посту Билла Морно, который подал в отставку вечером в понедельник после встречи с премьером Джастином Трюдо.

Темы: Канада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Руководитель ГУР: СБУ не причастна к «вагнеровцам», а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ

В Минск мог прилететь директор ФСБ РФ - СМИ

"Награждал лично Сурков": Бойцы ПВК Вагнера рассказали, как сбивали украинские самолеты

Лукашенко привел армию в боевую готовность на границе с ЄС

Лукашенко обвинил своих противников в попытке захвата власти

Польша уже приняла у себя первых беженцев из Беларуси

Все новости...
Канада
Канада призвала провести новые выборы в Беларуси
Беларусь: Глава МИД Канады провел переговоры с Тихановской и пообещал помощь
В Канаде создали приложение, способное защитить от коронавируса
Последние новости
23:28
Христя Фриланд стала Министерка финансов Канады
22:51
Руководитель ГУР: СБУ не причастна к «вагнеровцам», а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ
22:30
В Германии 120 человек попали в карантин из-за инфицированного на вечеринке
22:08
В Минск мог прилететь директор ФСБ РФ - СМИ
22:00
Экономические новости дня: кредит от Cargill, снятие наличных через кассы супермаркетов
21:42
Посольство США хочет быстрого расследования сожжения машины журналистов "Схем"
21:14
Новости 18 августа: фальсификации в Беларуси, провал захвата вагнеровцев
20:50
Госбюджет недополучил 38 миллиардов доходов — Счетная палата
20:29
Оппозиция в Беларуси хочет перевыборов и мирной передачи власти
20:09
SpaceX в шестой раз повторно использовала ракету-носитель
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!