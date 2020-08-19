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Марсохід Perseverance скорегував траєкторію та продовжив політ зі швидкістю 115 860 км/год

Середа, 19 серпня 2020, 02:21
Марсохід Perseverance скорегував траєкторію та продовжив політ зі швидкістю 115 860 км/год

На 15-й день польоту марсоходу Perseverance ("Наполегливість") у центрі управління NASA планово провели перше коригування його траєкторії.

Джерело: NASA

Дослівно NASA's Perseverance Mars Rover: "Моє перше заплановане коригування траєкторії пройшло успішно. Я і далі буду коригувати траєкторію свого польоту щоб не збитися з шляху і бути на Марсі вже 18 лютого 2021 року. Я покинув Землю більше двох тижнів тому і вже подолав 45 мільйонів кілометрів. Залишилося всього приблизно 435 мільйонів кілометрів".

Деталі: Згідно з онлайн-даними NASA, на момент публікації новини, швидкість космічного корабля відносно Сонця становить 115 860 км/год.

 
Карта польоту марсоходу Perseverance
 
Графік коригування траєкторії

Місцем посадки дослідницького апарату вибрали 45-кілометровий кратер Езеро. Це місце на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса було обрано зі списку 60 можливих місць посадки. Вважається, що 3,5-3,9 мільярда років тому тут розташовувалися дельта річки і озеро, повідомляє its.ua.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування в минулому Марса мікробіологічних форм життя. Зокрема, він збере зразки грунту,  а також вивчатиме клімат і погоду на планеті.

Крім цього, він доставить на Марс зразки матеріалів, з яких планують робити скафандри для висадки людей на поверхню Місяця і, в подальшому, Марса. Інженери перевірять, як на зразки вплине марсіанська середовище.

Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря, а також - 2 мікрофони, завдяки яким людство може вперше почути, як звучить Марс.

Також уперше у складі місії на Марс буде безпілотник - 1,8-кілограмовий міні-гелікоптер Ingenuity ("Винахідливість"). 

Загальні витрати на створення марсохода і його запуск оцінюють в $ 2,1-2,7 мільярда.

Нагадаємо:

  • 14 липня 2020-го о 23:51 за київським часом космічне агентство ОАЕ вперше у історії країни відправить на Марс власний зонд.
  • 23 липня Китай відправив на Марс свій марсохід.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкосмос
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