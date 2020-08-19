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Марсоход Perseverance скорректировал траекторию и продолжил полет со скоростью 115 860 км/ч

Среда, 19 августа 2020, 02:21
Марсоход Perseverance скорректировал траекторию и продолжил полет со скоростью 115 860 км/ч

На 15-й день полета марсохода Perseverance ("Настойчивость") в центре управления NASA планово провели первую корректировку его траектории.

Источник: NASA

Дословно NASA's Perseverance Mars Rover: "Моя первая запланированная корректировка траектории прошла успешно. Я и дальше буду корректировать траекторию своего полета чтобы не сбиться с пути и быть на Марсе уже 18 февраля 2021 года. Я покинул Землю более двух недель назад и уже преодолел 45 миллионов километров. Осталось всего примерно 435 миллионов километров".

Детали: Согласно онлайн-данным NASA, на момент публикации новости скорость составляет 115 860 км/час относительно Солнца.

 
 

Местом посадки исследовательского аппарата выбрали 45-километровый кратер Езеро. Это место на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса было выбрано из списка 60 возможных мест посадки. Считается, что 3,5–3,9 миллиарда лет назад здесь располагались дельта реки и озеро, сообщает its.ua.

Марсоход будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, он доставит на Марс образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

Сообщается, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха, а также - 2 микрофона, благодаря которым человечество может впервые услышать, как звучит Марс.

Также впервые в составе миссии на Марс будет беспилотник - 1,8-килограммовый мини-вертолет Ingenuity ("Изобретательность").

Общие затраты на создание марсохода и его запуск оценивают в $2,1-2,7 миллиарда.

Напомним:

  • 14 июля 2020-го в 23:51 по киевскому времени космическое агентство ОАЭ впервые в истории страны отправит на Марс собственный зонд.
  • 23 июля Китай отправил на Марс спускаемый аппарат и марсоход.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкосмос
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