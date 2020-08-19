Військові в Малі захопили президента країни та змусили його подати у відставку

Під тиском військових заколотників президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта пішов у відставку та розпустив парламент країни.

Джерело: ВВС. Reuters

Деталі: Причиною заколоту його учасники називають повне невдоволення вже колишнім президентом та низький рівень доходів громадян.

Критики дій Ібрагіма Бубакара Кейта з червня збирали масові акції протесту на яких вимагали відставки президента.

Що передувало: 18 серпня військові однієї з частин Малі в ході заколоту заарештували президента та прем'єр-міністра Малі. Також були затримані деякі міністри и високопоставлені чиновники країни.