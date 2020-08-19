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Военные в Мали захватили президента страны и заставили его подать в отставку

Среда, 19 августа 2020, 04:17
Военные в Мали захватили президента страны и заставили его подать в отставку
Президент Малі

Под давлением военных мятежников президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку и распустил парламент страны.

Источник: ВВС. Reuters

Детали: Причиной мятежа его участники называют полное недовольство уже бывшим президентом и низкий уровень доходов граждан.

Критики действий Ибрагима Бубакара Кейта с июня собирали массовые акции протеста на которых требовали отставки президента.

Что предшествовало: 18 августа военные одной из частей Мали в ходе мятежа арестовали президента и премьер-министра Мали. Также были задержаны некоторые министры и высокопоставленные чиновники страны.

Темы: виборы
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