Военные в Мали захватили президента страны и заставили его подать в отставку

Под давлением военных мятежников президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку и распустил парламент страны.

Источник: ВВС. Reuters

Детали: Причиной мятежа его участники называют полное недовольство уже бывшим президентом и низкий уровень доходов граждан.

Критики действий Ибрагима Бубакара Кейта с июня собирали массовые акции протеста на которых требовали отставки президента.

Что предшествовало: 18 августа военные одной из частей Мали в ходе мятежа арестовали президента и премьер-министра Мали. Также были задержаны некоторые министры и высокопоставленные чиновники страны.