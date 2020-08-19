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Демократична партія США затвердила свого кандидата у президенти

Середа, 19 серпня 2020, 05:51

Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента 2020 року колишнього віце-президента Джо Байдена.

Джерело: CBS News

Деталі: Рішення висунути Байдена було прийнято на загальнонаціональному з'їзді в Мілуокі, штат Вісконсін. 

Проголосувати пропонували за двох кандидатів: за Джо Байдена або сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса.

Довідка: Президентські вибори у США призначені на 3 листопада.

Теми: СШАвибори


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