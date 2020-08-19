Байден офіційно став кандидатом у президенти США від демократів
Середа, 19 серпня 2020, 05:51
Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента 2020 року колишнього віце-президента Джо Байдена.
Джерело: CBS News
Деталі: Рішення висунути Байдена було прийнято на загальнонаціональному з'їзді в Мілуокі, штат Вісконсін.
Проголосувати пропонували за двох кандидатів: за Джо Байдена або сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса.
Довідка: Президентські вибори у США призначені на 3 листопада.