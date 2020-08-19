Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
Среда, 19 августа 2020, 05:51
Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 бывшего вице-президента Джо Байдена.
Источник: CBS News
Детали: Решение выдвинуть Байдена было принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин.
Проголосовать предлагали за двух кандидатов: по Джо Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.
Справка: Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.