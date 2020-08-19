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Японський вантажний космічний корабель заповнили сміттям і від'єднали від МКС

Середа, 19 серпня 2020, 06:58
Японський вантажний космічний корабель заповнили сміттям і від'єднали від МКС

Японський вантажний космічний корабель HTV-9, який кілька місяців тому доставив на МКС 4 тонни різноманітного вантажу, наповнили сміттям і від'єднали від станції.

Джерело: Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA). NASA

Деталі: 18 серпня, попередньо завантаживши вантажний корабель сміттям, на МКС почали підготовку до від'єднання HTV-9 від станції, після чого корабель направлять в атмосферу Землі. Передбачається, що він "безпечно згорить над Тихим океаном".

В JAXA повідомили, що це був останній вантажний корабель першого покоління. Всього на МКС прилітали 10 кораблів HTV-9, які доставили екіпажам космічної станції більше 40 тонн вантажів. Запуск першого вантажного космічного корабля другого покоління запланований на 2022 рік.

 

"Українська правда" в Threads

Теми: космос
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