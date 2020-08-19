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Японский грузовой космический корабль заполнили мусором и отсоединили от МКС

Среда, 19 августа 2020, 06:58

Японский грузовой космический корабль HTV-9, который несколько месяцев назад доставил на МКС 4 тонны разнообразного груза, наполнили мусором и отсоединили от станции.

Источник: Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). NASA

Детали: 18 августа, предварительно загрузив грузовой корабль мусором, на МКС начали подготовку к отсоединению HTV-9 от станции, после чего корабль направят в атмосферу Земли. Предполагается, что он "безвредно сгорит над Тихим океаном".

В JAXA сообщили, что это был последний ​​грузовой корабль первого поколения. Всего на МКС прилетали 10 кораблей HTV-9, которые доставили экипажам космических станций более 40 тонн грузов. Запуск первого грузового космического корабля второго поколения запланирован на 2022 год.

 

Темы: космос


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