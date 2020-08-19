Спеку в Україні втамують грози

Синоптики прогнозують 19 серпня на заході країни короткочасні дощі, на решті території без опадів.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У західних областях короткочасні дощі, грози, вдень у Карпатах та на Закарпатті значні дощі, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура вдень 27-32°, у західних областях 21-26.

20 серпня у західних областях помірний, в Карпатах значний дощ, гроза. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень 21-26°. На решті території без опадів, лише вдень у північних та північно-східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 28-33°.

21 серпня синоптики прогнозують у західній та південній частині без опадів, на решті території місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 13-18°, на півдні до 22°; вдень 22-27°, на півдні та сході країни 28-33°.

22 серпня у більшості центральних, східних та південних областей, вдень 23 серпня у західних областях очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 13-19°, вдень 22-27°; у південній частині вночі 18-24°, вдень 26-32°.