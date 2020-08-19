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Жару в Украине сменят грозы

Среда, 19 августа 2020, 08:28
Жару в Украине сменят грозы

Синоптики прогнозируют 19 августа на западе страны кратковременные дожди, на остальной территории без осадков.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В западных областях кратковременные дожди, грозы, днем в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура днем 27-32°, в западных областях 21-26°.

20 августа в западных областях умеренный, в Карпатах значительный дождь, гроза. Температура ночью 11-16°, днем ​​21-26°. На остальной территории без осадков, лишь днем ​​в северных и северо-восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем ​​28-33°.

21 августа синоптики прогнозируют в западной и южной части без осадков, на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 13-18°, на юге до 22°; днем 22-27°, на юге и востоке страны 28-33°.

22 августа в большинстве центральных, восточных и южных областей, днем ​​23 августа в западных областях ожидается кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-19°, днем ​​22-27°; в южной части ночью 18-24°, днем ​​26-32°.

Темы: погода
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