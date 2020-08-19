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Тихановська розповіла, чого Білорусь чекає від ЄС

Середа, 19 серпня 2020, 09:00
Фото belsat

Опонентка Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська записала звернення до лідерів ЄС, які у середу проведуть позачергову відеоконференцію щодо ситуації в Білорусі. 

Її відео англійською мовою опубліковане на YouTube-каналі "Страна для жизни", повідомляє "Європейська правда". 

Тихановська закликала Євросоюз не визнавати сфальсифікованих виборів. 

"Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу. З метою сприяти мирній передачі влади я ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі. Вона очолить процес мирної передачі влади за допомогою діалогу. Вона негайно оголосить нові чесні і демократичні вибори президента за участю міжнародних спостерігачів", - заявила Тихановська. 

Вона закликала європейських лідерів "підтримати пробудження Білорусі". 

"Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу", - сказала Тихановська. 

Нагадаємо, минулого тижня за підсумками засідання глав МЗС ЄС шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що ЄС відмовився визнавати перемогу Лукашенка на виборах.

Міністри також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо осіб, відповідальних за придушення масових протестів і фальсифікації виборів. 

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Теми: ТихановськаЄСсанкціїБілорусь


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