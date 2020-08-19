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Тихановская рассказала, чего Беларусь ждет от ЕС

Среда, 19 августа 2020, 09:00
Фото belsat

Оппонентка Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская записала обращение к лидерам ЕС, которые в среду проведут внеочередную видеоконференцию по ситуации в Беларуси.

Ее видео на английском языке опубликовано на YouTube-канале "Страна для жизни", сообщает "Европейская правда".

Тихановская призвала Евросоюз не признавать результаты сфальсифицированных выборов.

"Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передачи власти я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти с помощью диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей", - заявила Тихановская.

Она призвала европейских лидеров "поддержать пробуждение Беларуси".

"Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа", - сказала Тихановская.

На прошлой неделе по итогам заседания глав МИД ЕС шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС отказался признавать победу Лукашенко на выборах.

Министры также договорились о подготовке санкционного решения относительно лиц, ответственных за подавление массовых протестов и фальсификации выборов.

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Темы: ТихановскаяЕСсанкцииБеларусь


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