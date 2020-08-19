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Укрзалізниця пустить 2 додаткові поїзди до Дня Незалежності

Середа, 19 серпня 2020, 09:45
Фото segodnya.ua

Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди до Дня Незалежності України у зв’язку з підвищеним попитом на пасажирські перевезення у святкові дні.

Джерело: сайт УЗ

Дослівно: "Вони відправляться з Одеси до Львова та Києва".

Деталі: Зокрема, 22 та 24 серпня в обох напрямках здійснить рейси поїзд №224/223 Одеса – Київ. Відправлення з Києва о 08:06 та прибуття до Одеси о 18:18. Відправлення з Одеси об 11:03 та прибуття до Києва о 20:31.

Поїзд №168/167 Львів – Одеса в обох напрямках здійснить рейси 22, 24, 26, 28 та 30 серпня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. У зворотному напрямку відправлення о 10:16 та прибуття до Львова о 21:05.

Квитки незабаром надійдуть у продаж на сайті УЗ і в залізничних касах.

В Укрзалізниці нагадали, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу, також посилено обробляють постільну білизну під час прання.

Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. Пасажирам рекомендують якнайменше пересуватися по вагонах.

Теми: УкрзалізницяДень Незалежності


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