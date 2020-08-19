Укрзализныця пустит 2 дополнительных поезда ко Дню Независимости

Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости Украины в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в праздничные дни.

Источник: сайт УЗ

Дословно: "Они отправятся из Одессы во Львов и Киев".

Детали: В частности, 22 и 24 августа в обоих направлениях осуществит рейсы поезд №224/223 Одесса – Киев. Отправка из Киева в 8:06 и прибытие в Одессу в 18:18. Отправление из Одессы в 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.

Поезд №168/167 Львов – Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. В обратном направлении отправление в 10:16 и прибытие во Львов в 21:05.

Билеты скоро поступят в продажу на сайте УЗ и в железнодорожных кассах.

В Укрзализныце напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса, также усиленно обрабатывают постельное белье во время стирки.

Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Пассажирам рекомендуют как можно меньше передвигаться по вагонам.