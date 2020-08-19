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Степанов повідомив про ще один антирекорд: COVID набирає оберти

Середа, 19 серпня 2020, 10:05

За добу 18 серпня було встановлено не лише антирекорд із кількості нових випадків захворювання, а й сумний рекорд із кількості госпіталізованих: у вівторок у лікарні потрапили 463 хворих із коронавірусом.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 19 серпня

Деталі: За словами міністра, 463 людини було госпіталізовано за останню добу.

Із рекордних 1 967 нових хворих – 121 дитина і 105 медпрацівників.  За весь час пандемії з 96 403 людей, у яких виявили коронавірус, 6 602 були діти, 9 923 – медпрацівники.

За останню добу було здійснено 37 771 тестувань, із них 19 591 методом ПЛР і 18 180 методом ІФА.

Пряма мова голови МОЗ: "COVID набирає обертів, ми бачимо цю тенденцію останній місяць. Ми дуже швидко перейшли рубіж у тисячу хворих на добу, зараз ми наближаємося до двох тисяч хворих.

Усі можливості медицини працюють зараз на надання допомоги хворим на COVID-19, але дуже важливо, щоб ми попереджали це захворювання. Це можливо досягнути тільки одним способом – дотримуватися правил, які ми встановили".



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