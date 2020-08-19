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Антирекорд коронавірусу: в Україні за добу – 1 967 хворих

Середа, 19 серпня 2020, 08:55
Антирекорд коронавірусу: в Україні за добу – 1 967 хворих

За добу 18 серпня в Україні COVID-19 діагностували 1 967 особам, 28 хворих померли, 812 осіб одужали.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше нових випадків за добу зафіксовано у: Харківській області (247), Києві (215), Львівській області (188), Івано-Франківській області (163), Чернівецькій області (154), Рівненській області (125), Одеській області (123), Закарпатській області (117).

Летальних випадків 18 серпня найбільше зафіксували у Рівненській області (5), Харківській і Чернівецькій (по 4), в Івано-Франківській і Закарпатській областях (по 3), у Хмельницькій області (2). По одному хворому на COVID-19 померло у Львівській, Одеській, Волинській, Київській, Вінницькій, Запорізькій і Сумській областях.

У столиці – без втрат.   

 

Своєрідний "рекорд" також із госпіталізованими: 463 хворих із коронавірусом поклали в лікарні 18 серпня.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 96 403 випадків коронавірусу, 2 144 хворих померли, а 49 737 осіб одужали. Зараз коронавірусну хворобу намагаються подолати 44 522 особи.

Нагадаємо: 18 серпня Україна була на 18-му місці у світі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом і на 31-му за загальною кількістю виявлених хворих.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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