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В Росії заарештували блогера за "перевезення в Україну таємниць московського метро"

Середа, 19 серпня 2020, 10:37
Фото spbmbk.media

В Росії заарештували блогера Андрія Пижа, у якого є громадянство РФ і України, – його звинувачують в незаконному доступі до держтаємниці, зокрема, у перевезенні в Україну документів про московське метро.

Джерело: ТАСС з посиланням на джерело в російських правоохоронних органах

Пряма мова: "Йому інкримінують провезення на територію України даних, пов'язаних з лініями метрополітену в Москві, а також з підземними транспортними спорудами мобілізаційного призначення, які охороняються законом і правоохоронними органами РФ".

Деталі: Співрозмовник агентства підкреслив, що ці відомості належать до держтаємниці.

Повідомляється, що в справі Пижа мова йде про документи, які він на флеш-накопичувачах перевіз в Україну. За словами блогера, він хотів використовувати їх в особистих цілях в рамках свого блогу.

Адвокат Пижа Олексій Хальзов заявив агентству, що справа його довірителя не пов'язана з YouTube-каналом, на якому він розповідає про покинуті об'єкти.

Водночас він утримався від коментарів щодо фабули справи.

За словами Хальзова, слідчі провели обшуки як за місцем затримання Пижа, так і за його місцем проживання, в тому числі у його друзів і знайомих в Санкт-Петербурзі.

Блогер Андрій Пиж відомий своїми репортажами з покинутих об'єктів у різних країнах. Його взяли під варту 6 серпня. Блогеру інкримінують статтю 283.1 КК РФ ("Незаконне отримання відомостей, що становлять державну таємницю"). Санкція цієї статті передбачає від 3 до 8 років в'язниці. 

Теми: Росіяарешт


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