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В России арестовали блогера за "перевозку в Украину тайн московского метро"

Среда, 19 августа 2020, 10:37
В России арестовали блогера за перевозку в Украину тайн московского метро
Фото spbmbk.media

В России арестовали блогера Андрея Пыжа, у которого гражданство РФ и Украины, – его обвиняют в незаконном доступе к гостайне, в частности, в перевозке в Украину документов о московском метро.

Источник: ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах

Прямая речь: "Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ".

Детали: Собеседник агентства подчеркнул, что эти сведения относятся к гостайне.

Сообщается, что в деле Пыжа речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях перевез в Украину. По словам блогера, он хотел использовать их в личных целях в рамках своего блога.  

Адвокат Пыжа Алексей Хальзов заявил агентству, что дело его доверителя не связано с YouTube-каналом, на котором он рассказывает о заброшенных объектах.

Вместе с тем он воздержался от комментариев о фабуле дела.

По словам Хальзова, следователи провели обыски как по месту задержания Пыжа, так и по его месту проживания, в том числе у его друзей и знакомых в Санкт-Петербурге.

Блогер Андрей Пыж известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах. Его заключили под стражу 6 августа. Блогеру вменяется статья 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Санкция этой статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы.

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Темы: Росcияарест
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