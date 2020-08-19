У Києві знову різкий стрибок захворюваності на COVID-19
За минулу добу у столиці зафіксували 215 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 13 – серед дітей.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Києві знову різко збільшилась. За минулу добу вірус виявили в 215 людей. 13 з них – діти.
Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правилами безпеки! Тільки так ми зможемо упередити стрімке розповсюдження вірусу і уникнути повернення до суворих обмежень".
Деталі: Серед нових хворих 110 жінок віком від 18 до 90 років, 92 чоловіки віком від 18 до 83 років, 5 дівчаток від 3 до 17 років та 8 хлопчиків від 1 року до 17. Захворіли, зокрема, шестеро медиків.
49 хворих госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (35), у Подільському (26) та у Деснянському (22) районах.
Станом на 19 серпня у столиці вже 10945 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 155 осіб. Подолали хворобу 3484 мешканці Києва (з них 26 за минулу добу).
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