Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві знову різкий стрибок захворюваності на COVID-19

Середа, 19 серпня 2020, 10:50
У Києві знову різкий стрибок захворюваності на COVID-19
Фото КМДА

За минулу добу у столиці зафіксували 215 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 13 – серед дітей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Києві знову різко збільшилась. За минулу добу вірус виявили в 215 людей. 13 з них – діти. 

Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правилами безпеки! Тільки так ми зможемо упередити стрімке розповсюдження вірусу і уникнути повернення до суворих обмежень". 

Деталі: Серед нових хворих 110 жінок віком від 18 до 90 років, 92 чоловіки віком від 18 до 83 років, 5 дівчаток від 3 до 17 років та 8 хлопчиків від 1 року до 17. Захворіли, зокрема, шестеро медиків. 

 

 
49 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (35), у Подільському (26) та у Деснянському (22) районах.

Станом на 19 серпня у столиці вже 10945 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 155 осіб. Подолали хворобу 3484 мешканці Києва (з них 26 за минулу добу).

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною 

 
 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київ
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: