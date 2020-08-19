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В Киеве снова резкий скачок заболеваемости COVID-19

Среда, 19 августа 2020, 10:50
В Киеве снова резкий скачок заболеваемости COVID-19
Фото КГГА

За минувшие сутки в столице зафиксировали 215 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 13 – среди детей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них – дети.

Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правилами безопасности! Только так мы сможем предотвратить стремительное распространение вируса и избежать возвращения к строгим ограничениям".

Детали: Среди новых больных 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет, 5 девочек от 3 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17. Заболели, в частности, шестеро медиков.

 

49 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (35), в Подольском (26) и в Деснянском (22) районах.

По состоянию на 19 августа в столице уже 10945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 155 человек. Преодолели болезнь 3484 жителя Киева (из них 26 за минувшие сутки).

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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