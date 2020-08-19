Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве снова резкий скачок заболеваемости COVID-19

Среда, 19 августа 2020, 10:50
Фото КГГА

За минувшие сутки в столице зафиксировали 215 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 13 – среди детей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них – дети.

Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правилами безопасности! Только так мы сможем предотвратить стремительное распространение вируса и избежать возвращения к строгим ограничениям".

Детали: Среди новых больных 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет, 5 девочек от 3 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17. Заболели, в частности, шестеро медиков.

 

49 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (35), в Подольском (26) и в Деснянском (22) районах.

По состоянию на 19 августа в столице уже 10945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 155 человек. Преодолели болезнь 3484 жителя Киева (из них 26 за минувшие сутки).

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Степанов сообщил о еще одном антирекорде: COVID набирает обороты

Тихановская рассказала, чего Беларусь ждет от ЕС

Антирекорд коронавируса: в Украине за сутки – 1967 больных

Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Руководитель ГУР: СБУ не причастна к "вагнеровцам", а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ

В Минск мог прилететь директор ФСБ РФ - СМИ

Все новости...
Киев
В Киеве задержан иностранец, который "заминировал" два посольства
"Схемы" опубликовали видео момента поджога авто редакции
Новые владельцы отеля "Днепр": Против продажи подали одновременно 4 одинаковых иска
Последние новости
11:00
Спортсмены Беларуси требуют признать выборы недействительными
10:50
Глава Бундестага: режиму в Беларуси пришел конец
10:50
В Киеве снова резкий скачок заболеваемости COVID-19
10:45
Украина и Британия проведут военные учения в Черном море
10:41
Киберполиция разоблачила хакеров, легализовавших миллиард через криптовалюты
10:37
В России арестовали блогера за "перевозку в Украину тайн московского метро"
10:05
Степанов сообщил о еще одном антирекорде: COVID набирает обороты
09:45
Укрзализныця пустит 2 дополнительных поезда ко Дню Независимости
09:15
Трамп отложил переговоры с Китаем по торговле
09:00
Тихановская рассказала, чего Беларусь ждет от ЕС
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!