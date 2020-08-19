В Киеве снова резкий скачок заболеваемости COVID-19
За минувшие сутки в столице зафиксировали 215 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 13 – среди детей.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них – дети.
Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правилами безопасности! Только так мы сможем предотвратить стремительное распространение вируса и избежать возвращения к строгим ограничениям".
Детали: Среди новых больных 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет, 5 девочек от 3 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17. Заболели, в частности, шестеро медиков.
49 больных госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (35), в Подольском (26) и в Деснянском (22) районах.
По состоянию на 19 августа в столице уже 10945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 155 человек. Преодолели болезнь 3484 жителя Киева (из них 26 за минувшие сутки).
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно
История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Предыстория:
- В Киеве за 17 августа коронавирус подтвердили у 88 человек, один больной умер.