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У Білорусі затримали пасажира з України, якого розшукує Росія

Середа, 19 серпня 2020, 11:14
У Білорусі затримали пасажира з України, якого розшукує Росія
Фото gpk.gov.by

Озброєного чоловіка, який їхав з України, затримали при спробі в'їзду на територію Білорусі, оскільки він оголошений у розшук Росією.

Джерело: Державний прикордонний комітет Білорусі

Дослівно: "18 серпня у пункті пропуску "Нова Гута" під час оформлення на в'їзд в нашу країну автобуса сполученням "Київ-Мінськ" прикордонники затримали 34-річного пасажира".

Деталі: Під час проходження паспортного контролю з'ясувалося, що чоловік оголошений в міждержавний розшук МВС Російської Федерації.

Крім того, повідомляється, що в його особистих речах знайшли револьвер під дрібнокаліберний патрон і ніж з клинком завдовжки 18 см.

Чоловіка передали співробітникам міліції.

За даними "Української правди", чоловік їхав за паспортом Російської Федерації.

 

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Українська правда
Теми: БілорусьРосіяУкраїнакордон
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