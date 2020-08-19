Озброєного жителя України, оголошеного Росією в розшук, затримали при спробі в'їзду на територію Білорусі.

Джерело: Державний прикордонний комітет Білорусі

Дослівно: "18 серпня у пункті пропуску "Нова Гута" під час оформлення на в'їзд в нашу країну автобуса сполученням "Київ-Мінськ" прикордонники затримали 34-річного пасажира".

Деталі: Під час проходження паспортного контролю з'ясувалося, що чоловік оголошений в міждержавний розшук МВС Російської Федерації.

Крім того, повідомляється, що в його особистих речах знайшли револьвер під дрібнокаліберний патрон і ніж з клинком завдовжки 18 см.

Чоловіка передали співробітникам міліції.

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