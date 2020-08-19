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В Беларуси задержали жителя Украины, разыскиваемого Россией

Среда, 19 августа 2020, 11:14
Фото gpk.gov.by

Вооруженного жителя Украины, объявленного Россией в розыск, задержали при попытке въезда на территорию Беларуси.

Источник: Государственный пограничный комитет Беларуси

Дословно: "18 августа в пункте пропуска "Новая Гута" при оформлении на въезд в нашу страну автобуса сообщением "Киев-Минск" пограничники задержали 34-летнего пассажира".

Детали: Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина объявлен в межгосударственный розыск МВД Российской Федерации.

Кроме того, сообщается, что в его личных вещах нашли револьвер под мелкокалиберный патрон и нож длиной клинка 18 см.

Мужчину передали сотрудникам милиции.

Украинская правда
Темы: БеларусьРосcияУкраинаграница


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