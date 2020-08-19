Україна відправила Лівану гуманітарний вантаж на ₴8,5 мільйона

Україна направила до ліванської столиці Бейрута п'ять тонн гуманітарної допомоги.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: Як повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, у понеділок Кабінет міністрів виділив кошти з резервного фонду на придбання лікарських засобів, товарів медичного призначення, борошна - 8 мільйонів 450 тисяч гривен. Вантаж до Бейруту супроводжуватимуть українські гвардійці та рятувальники.

Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що українські рятувальники були готові вирушити на допомогу у ліквідації наслідків завалу відразу, але ліванська сторона визначила, що для них необхідніші продукти харчування.

Надзвичайний і повноважний посол у Лівані Ігор Осташ зазначив, що на сьогоднішній день понад 4 тисячі українських сімей проживає у Лівані. Під час вибуху постраждало більше 20 родин, всі вони чекають допомоги та підтримки.

Надзвичайний і повноважний посол Лівану в Україні Алі Дахер подякував українській стороні за небайдужість у такий непростий для Лівану час.

Нагадаємо: 4 серпня у порту Бейрута вибухнуло 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри. Внаслідок трагедії загинуло близько 200 осіб, а декілька тисяч отримали поранення, від 250 до 300 тисяч осіб залишилися без житла.