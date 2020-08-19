Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україна відправила Лівану гуманітарний вантаж на ₴8,5 мільйона

Середа, 19 серпня 2020, 11:36

Україна направила до ліванської столиці Бейрута п'ять тонн гуманітарної допомоги.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: Як повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, у понеділок Кабінет міністрів виділив кошти з резервного фонду на придбання лікарських засобів, товарів медичного призначення, борошна - 8 мільйонів 450 тисяч гривен. Вантаж до Бейруту супроводжуватимуть українські гвардійці та рятувальники.

Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що українські рятувальники були готові вирушити на допомогу у ліквідації наслідків завалу відразу, але ліванська сторона визначила, що для них необхідніші продукти харчування.

Надзвичайний і повноважний посол у Лівані Ігор Осташ зазначив, що на сьогоднішній день понад 4 тисячі українських сімей проживає у Лівані. Під час вибуху постраждало більше 20 родин, всі вони чекають допомоги та підтримки.

Надзвичайний і повноважний посол Лівану в Україні Алі Дахер подякував українській стороні за небайдужість у такий непростий для Лівану час.

 

Нагадаємо: 4 серпня у порту Бейрута вибухнуло 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри. Внаслідок трагедії загинуло близько 200 осіб, а декілька тисяч отримали поранення, від 250 до 300 тисяч осіб залишилися без житла.

Українська правда
Теми: Ліван


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Степанов повідомив про ще один антирекорд: COVID набирає оберти

Тихановська розповіла, чого Білорусь чекає від ЄС

Антирекорд коронавірусу: в Україні за добу – 1 967 хворих

Байден офіційно став кандидатом у президенти США від демократів

Керівник ГУР: СБУ не причетна до "вагнерівців", а версію про спецоперацію розкручують політики і РФ

До Мінська міг прилетіти директор ФСБ РФ - ЗМІ

Усі новини...
Ліван
Вибух у Бейруті: Україна направить до Лівану гуманітарний вантаж
Уряд Лівану в повному складі пішов у відставку
У Бейруті – масштабні протести, понад 700 людей постраждали
Останні новини
11:45
ОМОН розігнав мітинг біля Мінського тракторного заводу
11:42
Канцлер Австрії: Білорусі потрібні нові вибори
11:37
Єрмак прокоментував злив про "спецоперацію" з затримання "вагнерівців" в Україні
11:36
фото, відеоУкраїна відправила Лівану гуманітарний вантаж на ₴8,5 мільйона
11:30
Стали відомі нові подробиці ймовірного зараження COVID-19 командувача ВМС
11:14
фото У Білорусі затримали жителя України, якого розшукує Росія
11:13
Курс валют на 19 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:00
Спортсмени Білорусі вимагають визнати вибори недійсними
10:59
Зеленський обговорив з головою ЄБРР антикорупційну програму в "Укравтодорі"
10:50
Глава Бундестагу: режиму в Білорусі прийшов кінець
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!