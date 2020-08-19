Украина отправила Ливану гуманитарный груз на ₴8,5 миллиона

Украина направила в ливанскую столицу Бейрут пять тонн гуманитарной помощи.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в понедельник Кабинет министров выделил средства из резервного фонда на приобретение лекарственных средств, товаров медицинского назначения, муки – 8 миллионов 450 тысяч гривен. Груз в Бейрут сопровождают украинские гвардейцы и спасатели.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что украинские спасатели были готовы отправиться на помощь в ликвидации последствий завала сразу, но ливанская сторона определила, что для них более необходимы продукты питания.

Чрезвычайный и полномочный посол в Ливане Игорь Осташ отметил, что на сегодняшний день более 4 тысяч украинских семей проживает в Ливане. При взрыве пострадали более 20 семей, все они ждут помощи и поддержки.

Чрезвычайный и полномочный посол Ливана в Украине Али Дахер поблагодарил украинскую сторону за неравнодушие в непростое для Ливана время.

Напомним: 4 августа в порту Бейрута взорвались 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры. В результате катастрофы от 250 до 300 000 человек остались без жилья.