Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина отправила Ливану гуманитарный груз на ₴8,5 миллиона

Среда, 19 августа 2020, 11:36

Украина направила в ливанскую столицу Бейрут пять тонн гуманитарной помощи.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в понедельник Кабинет министров выделил средства из резервного фонда на приобретение лекарственных средств, товаров медицинского назначения, муки – 8 миллионов 450 тысяч гривен. Груз в Бейрут сопровождают украинские гвардейцы и спасатели.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что украинские спасатели были готовы отправиться на помощь в ликвидации последствий завала сразу, но ливанская сторона определила, что для них более необходимы продукты питания.

Чрезвычайный и полномочный посол в Ливане Игорь Осташ отметил, что на сегодняшний день более 4 тысяч украинских семей проживает в Ливане. При взрыве пострадали более 20 семей, все они ждут помощи и поддержки.

Чрезвычайный и полномочный посол Ливана в Украине Али Дахер поблагодарил украинскую сторону за неравнодушие в непростое для Ливана время.

 

Напомним: 4 августа в порту Бейрута взорвались 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры. В результате катастрофы от 250 до 300 000 человек остались без жилья.

Украинская правда
Темы: Ливан


powered by lun.ua
Главное сегодня

Степанов сообщил о еще одном антирекорде: COVID набирает обороты

Тихановская рассказала, чего Беларусь ждет от ЕС

Антирекорд коронавируса: в Украине за сутки – 1967 больных

Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Руководитель ГУР: СБУ не причастна к "вагнеровцам", а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ

В Минск мог прилететь директор ФСБ РФ - СМИ

Все новости...
Ливан
Взрыв в Бейруте: Украина направит в Ливан гуманитарный груз
Правительство Ливана в полном составе ушло в отставку
В Бейруте – масштабные протесты, более 700 человек пострадали
Последние новости
11:53
видео Приказали расстреливать всех, кто будет бежать домой – задержанный снайпер "ЛНР"
11:42
Канцлер Австрии: Беларуси нужны новые выборы
11:37
Ермак прокомментировал слив о "спецоперации" по задержанию "вагнеровцев" в Украине
11:36
фото, видеоУкраина отправила Ливану гуманитарный груз на ₴8,5 миллиона
11:30
Стали известны новые подробности вероятного заражения COVID-19 командующего ВМС
11:14
фотоВ Беларуси задержали жителя Украины, разыскиваемого Россией
11:13
Курс валют на 19 августа: курс, "черный" и наличный рынки
11:00
Спортсмены Беларуси требуют признать выборы недействительными
10:59
Зеленский обсудил с главой ЕБРР антикоррупционную программу в "Укравтодоре"
10:50
Глава Бундестага: режиму в Беларуси пришел конец
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!