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ОМОН розігнав мітинг біля Мінського тракторного заводу

Середа, 19 серпня 2020, 11:45
TUT.BY

У середу вранці спецпризначенці ОМОН розігнали біля прохідної мітинг на підтримку страйку працівників заводу.

Джерело: TUT.BY

Деталі: У вівторок в телеграм-каналах людей закликали прийти до МТЗ і підтримати робітників. Самі ж працівники МТЗ, які у вівторок написали заяви на відпустки за власний рахунок, не змогли потрапити на територію завода. У них заблоковані дозволи.

Заяви за свій рахунок у вівторок написали близько 500 осіб. На підприємстві уточнюють, що 167 чоловік написали заяви по сімейно-побутових обставин, ще 5 - для проведення страйків.

 
 
 

До працівників МТЗ приєдналися небайдужі люди, а також деякі працівники Мінського моторного заводу.

Однак присутніх відтіснив ближче до виходу до метро ОМОН. Пізніше люди знову підійшли ближче до заводу, але силовики, до яких до цього моменту прибуло підкріплення - ще один автозак, знову не дозволили їм тут знаходитися.

Теми: Білорусьмітинги


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