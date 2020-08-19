Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ОМОН разогнал митинг у Минского тракторного завода

Среда, 19 августа 2020, 11:45

В среду утром спецназовцы ОМОН разогнали у проходной митинг в поддержку забастовки работников завода.

Источник: TUT.BY

Детали: Во вторник в телеграмм-каналах людей призывали прийти к МТЗ и поддержать рабочих. Сами же работники МТЗ, которые во вторник написали заявления на отпуск за свой счет, не смогли попасть на территорию завода. У них заблокированы пропуска.

Заявления за свой счет во вторник написали около 500 человек. На предприятии уточняют, что 167 человек написали заявления по семейно-бытовым обстоятельствам, еще 5 - для проведения забастовок.

К работникам МТЗ присоединились неравнодушные люди, а также некоторые работники Минского моторного завода.

 
 
 

Однако присутствующих оттеснил ближе к выходу в метро ОМОН. Позже люди снова подошли ближе к заводу, но силовики, к которым до этого момента прибыло подкрепление - еще один автозак, снова не дали им здесь находиться.

Темы: Беларусьмитинги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко ответил на критику Запада

Одно из дел против Омеляна закрыли

СБУ прокомментировала "вагнеровскую спецоперацию": "Фантастический сценарий"

видео Приказали расстреливать всех, кто будет бежать домой – задержанный снайпер "ЛНР"

Ермак прокомментировал слив о "спецоперации" по задержанию "вагнеровцев" в Украине

Степанов сообщил о еще одном антирекорде: COVID набирает обороты

Все новости...
Беларусь
Канцлер Австрии: Беларуси нужны новые выборы
Ермак прокомментировал слив о "спецоперации" по задержанию "вагнеровцев" в Украине
В Беларуси задержали жителя Украины, разыскиваемого Россией
Последние новости
13:06
Ослаблять карантин не готовы Киев и 12 областей
13:05
В Нетешине штрафуют за кормление бездомных животных в черте города. Зоозащитники категорически против
13:00
фотоВ первом полугодии сорвались 44% тендеров Минобороны
12:52
Лукашенко ответил на критику Запада
12:51
В Беларуси сотрудников государственного ТВ заменяют работниками RT – СМИ
12:38
Одно из дел против Омеляна закрыли
12:26
СБУ прокомментировала "вагнеровскую спецоперацию": "Фантастический сценарий"
12:19
У Буславец ответили на обвинения в подделке постановления Кабмина по "Энергоатому"
12:17
фотоБеларусь не пустила 17 иностранных журналистов: ехали как туристы
12:15
Из-за роста госпитализации с COVID-19 в 6 регионах Украины разворачивают дополнительные больницы
Все новости...