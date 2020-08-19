ОМОН разогнал митинг у Минского тракторного завода

В среду утром спецназовцы ОМОН разогнали у проходной митинг в поддержку забастовки работников завода.

Источник: TUT.BY

Детали: Во вторник в телеграмм-каналах людей призывали прийти к МТЗ и поддержать рабочих. Сами же работники МТЗ, которые во вторник написали заявления на отпуск за свой счет, не смогли попасть на территорию завода. У них заблокированы пропуска.

Заявления за свой счет во вторник написали около 500 человек. На предприятии уточняют, что 167 человек написали заявления по семейно-бытовым обстоятельствам, еще 5 - для проведения забастовок.

К работникам МТЗ присоединились неравнодушные люди, а также некоторые работники Минского моторного завода.

Однако присутствующих оттеснил ближе к выходу в метро ОМОН. Позже люди снова подошли ближе к заводу, но силовики, к которым до этого момента прибыло подкрепление - еще один автозак, снова не дали им здесь находиться.