Лукашенко відповів на критику Заходу

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко закликав керівництво західних країн, які його засуджують, не лізти в чужі справи, а займатися своїми.

Джерело: заява Лукашенка на засіданні Ради безпеки, яку передає державне інформагентство БЕЛТА

Пряма мова: "Західні держави вже безпосередньо, не приховуючи, у відкриту заявляють про збір коштів і направлення їх в Білорусь. Ми це бачимо. Звичайно, ми не можемо відстежити всі кошти, які сюди надходять. Тому що дуже багато коштів надходять готівкою. Але ми це знаємо і на цьому питанні сконцентруємося…

Керівники західних держав пропонують нам переговори, розмови. А в цей час продовжують гнути свою лінію. Ми теж це бачимо, розуміємо, але не сприймаємо. Я хочу, щоб це вони почули. Вони збираються провести сьогодні або завтра нараду на рівні чи то МЗС, чи то керівників Європейського Союзу. Я б просто їм порадив: перш ніж тикати пальцем в нас, внесіть до порядку денного своїх нарад питання "жовтих жилетів" у Франції, жахливих заворушень в США. Я б хотів, щоб вони, перш за все, розглянули протести проти коронавірусної ізоляції в Німеччині, інших країнах Європи…

Я натякаю на те, що дуже багато проблем у них. І не треба сьогодні кивати на Білорусь, щоб відвести увагу від тих проблем, які є у Франції, США, Німеччині і так далі…

Мені здається, що у цих панів колода в оці. Але вони цього не бачать. Господь з ними".

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