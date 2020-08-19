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Лукашенко ответил на критику Запада

Среда, 19 августа 2020, 12:52
Лукашенко ответил на критику Запада

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко призвал руководство западных стран, которые его осуждают, не лезть в чужие дела, а заниматься своими.

Источник: заявление Лукашенко на заседании Совета безопасности, которое передает государственное информагентство БЕЛТА

Прямая речь: "Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся…

Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры. А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы…

Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее…

Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними".

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Темы: ЛукашенкоЗападЕвропаБеларусьмитинги
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