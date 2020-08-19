Лідери ЄС почали екстрене обговорення ситуації в Білорусі

Лідери Євросоюзу розпочали позачерговий саміт, скликаний через відеозв’язок у зв’язку з ситуацією в Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник президента Євроради Баренд Лейтс.

"Почалася відеоконференція лідерів ЄС щодо ситуації в Білорусі", - написав він у Twitter.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, який ініціював позачерговий саміт, у вівторок обговорив ситуацію в Білорусі із президентом Російської Федерації Владіміром Путіним.

Прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс раніше заявив, що домовлятиметься про санкції із сусідніми країнами, якщо таке рішення не буде ухвалено на рівні ЄС.

У Єврокомісії у вівторок повідомили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася, але ще не завершена.

За даними ЗМІ, очікується, що лідери закличуть до діалогу, поваги до суверенітету країни, звільнення арештованих і підтримки мирних демонстрантів.

Своє звернення до лідерів ЄС напередодні їхньої екстреної зустрічі записала білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.