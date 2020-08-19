Лидеры ЕС начали экстренное обсуждение ситуации в Беларуси

Лидеры Евросоюза начали внеочередной саммит, созванный по видеосвязи, в связи с ситуацией в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил пресс-секретарь президента Евросовета Баренд Лейтс.

"Началась видеоконференция лидеров ЕС по ситуации в Беларуси", - написал он в Twitter.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, который инициировал внеочередной саммит, во вторник обсудил ситуацию в Беларуси с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис ранее заявил, что будет договариваться о санкциях с соседними странами, если такое решение не будет принято на уровне ЕС.

В Еврокомиссии во вторник сообщили, что работа над подготовкой санкционных списков в отношении Беларуси началась, но еще не завершена.

По данным СМИ, ожидается, что лидеры призовут к диалогу, уважению к суверенитету страны, освобождению арестованных и поддержке мирных демонстрантов.

Свое обращение к лидерам ЕС накануне их экстренной встречи записала белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.