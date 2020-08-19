Лукашенко пообіцяв опонентам "мітли й лопати", ті не відступають
Координаційна рада білоруської опозиції продовжить роботу, незважаючи на погрози з боку президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Джерело: "Интерфакс" із посиланням на офіційного представника ради Антона Родненкова
Пряма мова Родненкова: "Ці погрози, скоріше, носять вербальний характер. Це спроба залякати суспільство. Однак ми всерйоз це не сприймаємо і продовжуємо роботу в звичайному режимі. Заплановане на сьогодні перше засідання відбудеться.
Ми бачимо, що держава, влада готова діяти брутально і з порушенням законів.
Не виключаємо, що можуть і на такі заходи (затримання членів ради) піти. Всі члени ради віддають собі у цьому звіт. Однак передумов для переслідувань ми не бачимо. Координаційна рада – це неполітичний громадський орган. Це не та структура, яка хоче отримати владу.
Цей орган має на меті пошук суспільного консенсусу. Без діалогу, без побудови консенсусу в суспільстві із кризи, що склалася, не вийдеш".
Деталі: Олександр Лукашенко на засіданні Ради безпеки Білорусі в середу пригрозив відповідальністю членам Координаційної ради опозиції, яку створено прихильниками Світлани Тихановської і яка вимагає зміни влади.
Пряма мова Лукашенка: "Створена так звана "чорна сотня" для прийому, передачі влади. Так званий штаб опозиції. Що дивно, там уже вишикувалися в черги і ділять портфелі. Я хочу сказати: шановні чорносотенці, в країні немає такої кількості портфелів, скільки вас стоїть у черзі. Мітли та лопати у нас є. Ми забезпечимо.
Хочу повторно нагадати: створення альтернативних, паралельних та інших органів, тих же "сотень" із метою захоплення влади карається законом".
Передісторія:
- У Білорусі вже понад тиждень тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, який посідає цю посаду з 1994 року.
- Вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК підсумків, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.
- Усього в ході акцій протесту було затримано близько 7 тисяч осіб. Одна людина загинула на акції протесту, одна – після затримання. Дотепер частину затриманих звільнено.
- Із 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських промислових підприємствах.
- 17 серпня Лукашенко допустив можливість проведення нових виборів голови держави після прийняття нової Конституції.
- Білоруська опозиція днями сформувала координаційну раду з транзиту влади на чолі з екс-кандидатом у президенти Світланою Тихановською.