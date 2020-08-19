Лукашенко пообещал оппонентам "метлы и лопаты", те не отступают
Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу, несмотря на угрозы со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко.
Источник: "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя совета Антон Родненков.
Прямая речь Родненкова: "Эти угрозы, скорее, носят вербальный характер. Это попытка запугать общество. Однако мы всерьез это не воспринимаем и продолжаем работу в обычном режиме. Запланированное на сегодня первое заседание состоится.
Мы видим, что государство, власти готовы действовать брутально и с нарушением законов.
Не исключаем, что могут и на такие меры (задержания членов совета) пойти. Все члены совета отдают себе в этом отчет. Однако предпосылок для преследований мы не видим. Координационный совет – это неполитический общественный орган. Это не та структура, которая хочет получить власть.
Этот орган ставит своей целью поиск общественного консенсуса. Без диалога, без построения консенсуса в обществе из сложившегося кризиса не выйти".
Детали: Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности Беларуси в среду пригрозил ответственностью членам Координационного совета оппозиции, который создан сторонниками Светланы Тихановской и требует смены власти.
Прямая речь Лукашенко: "Создана так называемая "черная сотня" для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим.
Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом".
Предыстория:
- В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
- Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
- Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один – после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.
- С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.
- 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.
- Белорусская оппозиция на днях сформировала координационный совет по транзиту власти во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.