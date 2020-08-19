У Києві чоловік стріляв по авто патрульних

Столичні патрульні затримали чоловіка, який стріляв у їхній службовий автомобіль у Солом’янському районі.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Дослівно: "Сьогодні (19 серпня) зранку патрульні їхали повз зупинку "Смілянська" у Солом’янському районі. Раптово до дороги підійшов чоловік та здійснив прицільний постріл по службовому автомобілю патрульних.

Інспектори зупинилися та затримали громадянина.

Із собою 44-річний чоловік мав предмет, схожий на зброю, та записник з підозрілими контактами.

Патрульні викликали затриманому медиків, оскільки його поведінка видавалася дивною та слідчо-оперативну групу для вилучення предмету та надання правової кваліфікації діям громадянина".