Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві чоловік стріляв по авто патрульних

Середа, 19 серпня 2020, 14:08

Столичні патрульні затримали чоловіка, який стріляв у їхній службовий автомобіль у Солом’янському районі.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Дослівно: "Сьогодні (19 серпня) зранку патрульні їхали повз зупинку "Смілянська" у Солом’янському районі. Раптово до дороги підійшов чоловік та здійснив прицільний постріл по службовому автомобілю патрульних.

Інспектори зупинилися та затримали громадянина.

Із собою 44-річний чоловік мав предмет, схожий на зброю, та записник з підозрілими контактами.

 
 

Патрульні викликали затриманому медиків, оскільки його поведінка видавалася дивною та слідчо-оперативну групу для вилучення предмету та надання правової кваліфікації діям громадянина".



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко відповів на критику Заходу

Одну зі справ проти Омеляна закрили

СБУ прокоментувала "вагнерівську спецоперацію": "Фантастичний сценарій"

відео Наказали розстрілювати усіх, хто тікатиме додому – затриманий снайпер "ЛНР"

Єрмак прокоментував злив про "спецоперацію" з затримання "вагнерівців" в Україні

Степанов повідомив про ще один антирекорд: COVID набирає оберти

Усі новини...
Останні новини
14:36
Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал
14:35
Уряд виділить ще 117 мільйонів на реконструкцію аеропорту "Одеса"
14:33
У Кремлі підтвердили підготовку "нормандської" зустрічі на рівні помічників лідерів країн
14:32
Кабмін ухвалив, як відзначати День Незалежності під час карантину
14:15
Правозахисники заявляють, що "Департамент війни" в ОГП намагаються знищити
14:08
Школи і садки мають перевірити на безпечність навчання в умовах COVID-19
14:08
фотоУ Києві чоловік стріляв по авто патрульних
14:04
Кабмін вирішив розірвати ще 7 угод з СНД
13:55
У новому навчальному році знову будуть уроки по телевізору – Шкарлет
13:54
МАУ скасує у вересні низку рейсів до Європи і внесе зміни до внутрішніх маршрутів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!