В Киеве мужчина стрелял по авто патрульных

Столичные патрульные задержали мужчину, который стрелял по их служебному автомобилю в Соломенском районе.

Источник: Патрульная полиция Киева

Дословно: "Сегодня (19 августа) утром патрульные ехали мимо остановки "Смелянская" в Соломенском районе. Внезапно к дороге подошел человек и совершил прицельный выстрел по служебному автомобилю патрульных.

Инспекторы остановились и задержали гражданина.

При себе 44-летний мужчина был предмет, похожий на оружие, и блокнот с подозрительными контактами.

Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалась странным, и следственно-оперативную группу для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действий гражданина".