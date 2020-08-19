Кабмін ухвалив, як відзначати День Незалежності під час карантину

Заходи до Дня незалежності України в Києві цього року проведуть на Михайлівській та Софійській площах, а не на Хрещатику та Майдані незалежності.

Джерело: засідання Кабінету міністрів, який ухвалив проєкт розпорядження щодо плану заходів до 29 річниці незалежності України

Пряма мова першого заступника міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва: "В цьогорічне святкування річниці незалежності України закладається дещо нестандартний формат.

Зокрема, у Києві планується відійти від проведення традиційних урочистостей на Хрещатику та Майдані незалежності, надаючи їм більше духовної складової. Саме тому центрами проведення заходів у Києві буде Михайлівська площа та Софійська площа.

Ми розуміємо, що є певні обмеження у зв'язку з карантином, тому неодмінною умовою при підготовці та проведенні заходів буде залишатися забезпечення вимог дотримання постанови уряду про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVDI-19".

Деталі: 23 серпня відзначать День національного прапора України. У Києві, обласних та районних центрах піднімуть державний прапор.

У Києві прапор піднімуть на новоспорудженому флагштоці на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

24 серпня президент покладе квіти до Хреста Героїв Небесної сотні, а потім буде вшанування полеглих захисників України біля стіни пам'яті Михайлівського собору.

Продовжаться урочистості на Софійській площі: перед вишикуваними підрозділами Збройних сил України й ветеранами АТО й ООС Володимир Зеленський вручить нагороди бійцям і виголосить промову.

В інших містах України також відбудуться урочистості до Дня Незалежності України.

Карандєєв наголосив, що головне гасло свята: "Українці різні, але єдині" і "Україна – це ми".