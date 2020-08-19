Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кабмін ухвалив, як відзначати День Незалежності під час карантину

Середа, 19 серпня 2020, 14:32

Заходи до Дня незалежності України в Києві цього року проведуть на Михайлівській та Софійській площах, а не на Хрещатику та Майдані незалежності.

Джерело: засідання Кабінету міністрів, який ухвалив проєкт розпорядження щодо плану заходів до 29 річниці незалежності України

Пряма мова першого заступника міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва: "В цьогорічне святкування річниці незалежності України закладається дещо нестандартний формат.

Зокрема, у Києві планується відійти від проведення традиційних урочистостей на Хрещатику та Майдані незалежності, надаючи їм більше духовної складової. Саме тому центрами проведення заходів у Києві буде Михайлівська площа та Софійська площа.

Ми розуміємо, що є певні обмеження у зв'язку з  карантином, тому неодмінною умовою при підготовці та проведенні заходів буде залишатися забезпечення вимог дотримання постанови уряду про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVDI-19".

Доповнюється...

Олена Рощенко, УП
Теми: Кабінет міністрівсвяткування


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко відповів на критику Заходу

Одну зі справ проти Омеляна закрили

СБУ прокоментувала "вагнерівську спецоперацію": "Фантастичний сценарій"

відео Наказали розстрілювати усіх, хто тікатиме додому – затриманий снайпер "ЛНР"

Єрмак прокоментував злив про "спецоперацію" з затримання "вагнерівців" в Україні

Степанов повідомив про ще один антирекорд: COVID набирає оберти

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд виділить ще 117 мільйонів на реконструкцію аеропорту "Одеса"
Кабмін вирішив розірвати ще 7 угод з СНД
У Буславець відповіли на звинувачення у підробці постанови уряду щодо "Енергоатому"
Останні новини
14:36
Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал
14:35
Уряд виділить ще 117 мільйонів на реконструкцію аеропорту "Одеса"
14:33
У Кремлі підтвердили підготовку "нормандської" зустрічі на рівні помічників лідерів країн
14:32
Кабмін ухвалив, як відзначати День Незалежності під час карантину
14:15
Правозахисники заявляють, що "Департамент війни" в ОГП намагаються знищити
14:08
Школи і садки мають перевірити на безпечність навчання в умовах COVID-19
14:08
фотоУ Києві чоловік стріляв по авто патрульних
14:04
Кабмін вирішив розірвати ще 7 угод з СНД
13:55
У новому навчальному році знову будуть уроки по телевізору – Шкарлет
13:54
МАУ скасує у вересні низку рейсів до Європи і внесе зміни до внутрішніх маршрутів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!