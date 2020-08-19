Кабмін ухвалив, як відзначати День Незалежності під час карантину

Заходи до Дня незалежності України в Києві цього року проведуть на Михайлівській та Софійській площах, а не на Хрещатику та Майдані незалежності.

Джерело: засідання Кабінету міністрів, який ухвалив проєкт розпорядження щодо плану заходів до 29 річниці незалежності України

Пряма мова першого заступника міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва: "В цьогорічне святкування річниці незалежності України закладається дещо нестандартний формат.

Зокрема, у Києві планується відійти від проведення традиційних урочистостей на Хрещатику та Майдані незалежності, надаючи їм більше духовної складової. Саме тому центрами проведення заходів у Києві буде Михайлівська площа та Софійська площа.

Ми розуміємо, що є певні обмеження у зв'язку з карантином, тому неодмінною умовою при підготовці та проведенні заходів буде залишатися забезпечення вимог дотримання постанови уряду про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVDI-19".

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