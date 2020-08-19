Кабмин решил, как отмечать День Независимости во время карантина

Мероприятия ко Дню независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане независимости.

Источник: заседание Кабинета министров, который поддержал проект распоряжения о плане мероприятий к 29 годовщине независимости Украины

Прямая речь первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева: "В этом году в празднование годовщины независимости Украины закладывается несколько нестандартный формат.

В частности, в Киеве планируется отойти от проведения традиционных торжеств на Крещатике и Майдане независимости, наделяя им больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будет Михайловская площадь и Софийская площадь.

Мы понимаем, что есть определенные ограничения в связи с карантином, поэтому непременным условием при подготовке и проведении мероприятий будет оставаться обеспечение требований соблюдения постановления правительства о предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVDI-19".

Детали: 23 августа отметят День национального флага Украины. В Киеве, областных и районных центрах поднимут государственный флаг.

В Киеве флаг поднимут на новом флагштоке на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

24 августа президент возложит цветы к Кресту Героев Небесной сотни, а затем будет почтение памяти павших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора.

Продолжатся торжества на Софийской площади: перед построениями подразделений Вооруженных сил Украины и ветеранами АТО и ООС Владимир Зеленский вручит награды бойцам и произнесет речь.

В других городах Украины также состоятся торжества ко Дню Независимости Украины.

Карандеев подчеркнул, что главный лозунг праздника: "Украинцы разные, но едины" и "Украина – это мы".