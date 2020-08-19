Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кабмин решил, как отмечать День Независимости во время карантина

Среда, 19 августа 2020, 14:32

Мероприятия ко Дню независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане независимости.

Источник: заседание Кабинета министров, который поддержал проект распоряжения о плане мероприятий к 29 годовщине независимости Украины

Прямая речь первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева: "В этом году в празднование годовщины независимости Украины закладывается несколько нестандартный формат.

В частности, в Киеве планируется отойти от проведения традиционных торжеств на Крещатике и Майдане независимости, наделяя им больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будет Михайловская площадь и Софийская площадь.

Мы понимаем, что есть определенные ограничения в связи с карантином, поэтому непременным условием при подготовке и проведении мероприятий будет оставаться обеспечение требований соблюдения постановления правительства о предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVDI-19".

Детали: 23 августа отметят День национального флага Украины. В Киеве, областных и районных центрах поднимут государственный флаг.

В Киеве флаг поднимут на новом флагштоке на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

24 августа президент возложит цветы к Кресту Героев Небесной сотни, а затем будет почтение памяти павших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора.

Продолжатся торжества на Софийской площади: перед построениями подразделений Вооруженных сил Украины и ветеранами АТО и ООС Владимир Зеленский вручит награды бойцам и произнесет речь.

В других городах Украины также состоятся торжества ко Дню Независимости Украины.

Карандеев подчеркнул, что главный лозунг праздника: "Украинцы разные, но едины" и "Украина – это мы".

Алена Рощенко, УП
Темы: Кабинет министровпразднования


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко ответил на критику Запада

Одно из дел против Омеляна закрыли

СБУ прокомментировала "вагнеровскую спецоперацию": "Фантастический сценарий"

видео Приказали расстреливать всех, кто будет бежать домой – задержанный снайпер "ЛНР"

Ермак прокомментировал слив о "спецоперации" по задержанию "вагнеровцев" в Украине

Степанов сообщил о еще одном антирекорде: COVID набирает обороты

Все новости...
Кабинет министров
Правительство выделит еще 117 миллионов на реконструкцию аэропорта "Одесса"
Кабмин решил разорвать еще 7 соглашений с СНГ
У Буславец ответили на обвинения в подделке постановления Кабмина по "Энергоатому"
Последние новости
14:36
Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала
14:35
Правительство выделит еще 117 миллионов на реконструкцию аэропорта "Одесса"
14:33
В Кремле подтвердили подготовку "нормандской" встречи на уровне помощников лидеров стран
14:32
Кабмин решил, как отмечать День Независимости во время карантина
14:15
Правозащитники заявляют, что "Департамент войны" в ОГП пытаются уничтожить
14:08
Школы и сады должны проверить на безопасность обучения в условиях COVID-19
14:08
фотоВ Киеве мужчина стрелял по авто патрульных
14:04
Кабмин решил разорвать еще 7 соглашений с СНГ
13:55
В новом учебном году снова будут уроки по телевизору – Шкарлет
13:54
МАУ отменит в сентябре ряд рейсов в Европу и внесет изменения во внутренние маршруты
Все новости...