Пєсков пояснив, чому Путін і Лукашенко стали часто зідзвонюватися
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи останні контакти Володимира Путіна і Олександра Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, зазначив, що нормально, коли лідери постійно обмінюються думками на тлі подій в Білорусії.
Джерело: Белта, російське агентство "РИА Новости"
Пряма мова Пєскова: "Це абсолютно нормально, коли глави двох держав знаходяться в процесі постійного, регулярного обміну думками на тлі таких ситуацій, які зараз розгортаються в Білорусії".
"Ми вважаємо, що всі повинні робити все необхідне для того, щоб були створені умови для збереження ситуації в рамках правового поля, в якому міг би здійснюватися необхідний діалог".
Деталі: Пєсков також нагадав, що Путін привітав президента Лукашенка із перемогою на виборах, чим показав їх визнання.
Що цьому передувало:
- 18 серпня білоруське держагентство повідомило, що Олександр Лукашенко знову провів телефонну розмова з президентом Росії Володимиром Путіним. Путін, зокрема, розповів Лукашенку про його переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макрона в частині, що стосується ситуації в Беларусі.
- Це була третя їхня розмова від початку масштабних протестів в Білорусі щодо невизнання результатів виборів.